Nesli tükenmekte olan akbaba tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Eskişehir Hayvanat Bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük akbaba tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.

Eskişehir Hayvanat Bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük akbaba tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından zor durumda bulunan küçük akbabanın kontrolleri yapılmak üzere Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği, kontrolleri sırasında hayvanın üzerinde kime ait olduğu belli olmayan verici cihazı tespit edildiği kaydedildi.

Eskişehir hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme de ise zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan akbabanın ilk incelemesinde üzerinde verici cihazı tespit edildiği belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına aldığımız akbabamızın ilk incelemesinde üzerinde verici cihazı tespit ettik. Bu süreçte kuşları koruma programları yürüten Bulgaristan merkezli Birdlife kuruluşu küçük akbabanın üzerindeki vericiden konum bilgisi alarak bizimle iletişime geçti. Zehirlenme şüphesiyle Hayvanat Bahçemize getirilen küçük akbabayı veteriner hekimlerimiz gerekli bakım ve tedavisini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle birlikte Bulgar yetkililerden alınan yuva konumuna tekrar salımını başarıyla gerçekleştirdik. Sonraki günlerde Bulgar yetkililer tarafından uydu üzerinden takibi yapılan hayvanın yuvasında ve beslenme bölgesinde olduğu tespit edildi."

Kaynak: AA