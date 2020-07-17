Nesli tükenmekte olan 18 kızıl geyik ihalesine tepkilerin büyümesi nedeniyle mahkeme el attı
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Nesli tükenmekte olan 18 kızıl geyik ihalesine tepkilerin büyümesi nedeniyle mahkeme el attı

Kızıl geyik ihalesi nedir? Eskişehir'de kızıl geyikler neden avlanıyor? Kızıl geyik özellikleri nelerdir? Kızıl geyik avlanması ihalesine el atan mahkeme "dur" kararını kesinleştirdi.

Nesli tükenmekte olan 18 kızıl geyik ihalesine tepkilerin büyümesi nedeniyle mahkeme el attı
17.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:05

Sosyal medyada büyük tepki toplayan ihale için karar değiştirildi. Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 geyiğin vurulması için açılan ihale yapılan itirazların ardından yürütmesi durduruldu. 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçilmesi hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Mahkeme kararında, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" dedi.

KIZIL GEYİK İHALESİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin 513 bin TL muhammen bedelle, avlanması için 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılmak üzere ihale düzenlenmişti.

İhaleye ünlü isimler de dahil olmak üzere çok sayıda hayvansever sosyal medyadan tepki göstermişti. Açılan ihale ile 6 ayrı bölgede 18 kızıl geyik vurulacaktı.

İHALE 20 TEMMUZ'DAYDI

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacaktı.

ESKİŞEHİR'DE KIZIL GEYİKLER NEDEN AVLANIYOR?

Av turizmi için büyük ilgi gören ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kızıl geyiklerin avlanabilmesi için ihale başlatılmıştı.

KIZIL GEYİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Memeliler ailesinden olan kızıl geyik, cervus elaphus adıyla da bilinir. Ortalama ömrü 20 - 25 yıldır. Kiloları 240 ile 330 arasında değişir. 140 santimetre uzunluğunda olan kızıl geyiklerin ana vatanı kuzey yarım kürenin birçok bölgesidir.

Yaprak, ot, yumru, kök, odun kabuk, tohum, meyve, tahıl ve sapları ile beslenir. Boynuzunu nisan ayında atar. Doğada dişisi daha çoktur.

Kaynak: DHA

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