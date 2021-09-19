Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu - Haberler
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Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Son 2 haftada 3 balaban Kuşu yaralı halde bulundu Dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan Balaban Kuşu Şanlıurfa'da yaralı halde bulundu.

- Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Son 2 haftada 3 balaban Kuşu yaralı halde bulundu

ŞANLIURFA - Dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan Balaban Kuşu Şanlıurfa'da yaralı halde bulundu. Geçen hafta ise 2 Balaban Kuşu aynı şekilde yaralı halde bulunmuştu.

Şanlıurfa'da nesli tükenmek üzere olduğu gerekçesiyle koruma altına alınan yaralı bir Balaban Kuşu bulundu. Geçen hafta Şanlıurfa merkezde 2 farklı yerde yaralı olarak bulunan kuş türü, bu defa 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde yaralı halde bulundu. Aracıyla seyir halinde olan Yasin Aktay isimli vatandaş, 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde asfalt yol üzerinde bir kuş olduğunu fark etti. Aracıyla geri dönen Aktay, kuşun yanında durarak aracından indi. Daha önce Şanlıurfa'da hiç görmediği kuşun yaralı olduğunu ve uçamadığını gören Aktay, aracına alıp çalıştığı fabrikaya götürdü. Burada kuşa su ve yiyecek vermeye çalışan Aktay, yetkilileri arayarak daha önce hiç görmediği bir kuş türünü yolda yaralı halde bulduğunu iletti.

Yetkililerin gidip almasını bekliyor

Kuşun dünyada nesli tükenme tehlikesi yaşayan Balaban Kuşu olduğunu öğrenen Aktay, "Kuşu Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulum. Yolun ortasında buldum. Ben de tabi ilerlemiştim ama geri dönerek kuşu aldım. Ben Şanlıurfa'da daha önce böyle bir cins görmemiştim, Bursa'da görmüştüm. Nesli tükenmek üzere olan Balaban Kuşuymuş. Ben de tabi onu yoldan kaldırdım. Şu anda müsait olamadığım için veterinere götüremedim. Yetkililere haber verdim. Su içmiyor, yemek yemiyor. Ayağında az bir şey kanama olmuş ama kana durmuş. Bence zedelenme olmuş. Artık tellere mi çarpmış ne olmuş bilmiyorum ama uçamıyor. İnşallah gelip kuşu bizden alırlar ve tedavi ettikten sonra tekrar doğaya salarlar" diye konuştu.

Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
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Haber: Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu - Haberler
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