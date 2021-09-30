NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU - Haberler
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NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, yaralı bulundu.

NİĞDE'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, yaralı bulundu.

Merkeze bağlı Bağlama beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan ayağından yaralı balaban kuşu, İl Özel İdare ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Özel İdare Genel Sekreterliği Veterineri Ahmet Temiz, "Bu kuş, normalde sulak alanlarda yaşar; büyük ihtimal yolunu şaşırdı. Yaklaşık 1 yaşında, çok yaşlı değil ve nesli tükenmekte olan bir tür. Ekiplerimiz tarafından tedavisini yaptık. Orman ekiplerine teslim ettik. Onlar da doğal yaşam alanına bırakacak" dedi.

NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU

NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU

NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU

NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: NESLİ TÜKENMEK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BALABAN KUŞU YARALI BULUNDU - Haberler
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