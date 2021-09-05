Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan orkinos balığının sayısı artmaya başladı
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan orkinos balığının sayısı artmaya başladı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan orkinos balığının sayısı artmaya başladı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Bilim insanları, yok olma tehlikesi altındaki orkinos (ton) balığının çoğalmaya başladığını duyurdu.

Bilim insanları, yok olma tehlikesi altındaki orkinos (ton) balığının çoğalmaya başladığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre uzmanlar, 10 yıllık koruma çalışmalarının ardından, tehlike altındaki orkinos balığının sayısının artmaya başladığını açıkladı.

Öte yandan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), bazı balık türlerinin sayısında ciddi düşüş olduğunu belirterek, neredeyse 10 köpekbalığından 4'ünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

IUCN Genel Müdürü Dr. Bruno Oberle, denizler üzerindeki artan baskıya rağmen, devletlerin sürdürülebilir uygulamalara bağlı kalması halinde canlı türlerinin iyileşebileceğine dikkati çekti.

Öte yandan dünyanın en ağır kertenkelesi olarak bilinen "komodo ejderi"nin de iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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