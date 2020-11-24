Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor
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Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor

24.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:49

Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirilen ve Gaziantep'e getirilen Serval kedisi için eş aranıyor İstanbul'da lüks bir malikanede bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parkalar yetkilileri tarafından el konularak Gaziantep'te getirilen...

Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor

İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirilen ve Gaziantep'e getirilen Serval kedisi için eş aranıyor

GAZİANTEP - İstanbul'da lüks bir malikanede bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parkalar yetkilileri tarafından el konularak Gaziantep'te getirilen Afrika kökenli nesli tükenmekte olan vahşi Serval kedisi için eş arayışları başladı.

Yurtdışında bulunan hayvanat bahçeleri ile iletişime geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri kısa sürede dişi olan Serval kedisine bir eş bularak çoğaltmayı planlıyorlar.

Yaklaşık 1 ay karantina kafesinde kalan nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kedi kendisi için hazırlanan doğal ortamını aratmayan kafese alınacağı günü bekliyor.

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin kendileriyle iletişsem geçmesiyle harekete geçtiklerini belirten, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, özel araç ile Serval kedisini getirdiklerini söyledi.

Karantina ve uyum süresi için ayrı bir kafeste tutulan Serval kedisinin kendisi için hazırlanan farklı bir kafese alınacağını kaydeden Özsöyler, "Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında veya hayvanat bahçesinde olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye'de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurt dışından erkeğini getirterek üretmeyi planlıyoruz. Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor
Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor
Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor
Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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