Nesli tükenme tehlikesindeki Anadolu sırtlanı vurularak öldürülmüş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nesli tükenme tehlikesindeki Anadolu sırtlanı vurularak öldürülmüş halde bulundu

17.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:31
Nesli tükenme tehlikesindeki Anadolu sırtlanı vurularak öldürülmüş halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili Anadolu sırtlanı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili Anadolu sırtlanı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Doğada nesli tükenmesi tehlikesi altında bulunan ve en nadir görülen hayvan ırklarından biri olan çizgili Anadolu sırtlanı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Karadağ Mahallesi yakınlarında tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yol kenarında bulunan çizgili Anadolu sırtlanını gören vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri intikal etti. Ekipler, sırtlanın karın bölgesinden tüfekle vurulmuş olduğunu tespit etti.

Yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, herhangi bir ize ya da görgü tanığına rastlanamadığını ve konu ile ilgili incelemenin devam ettiğini vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Kylian Mbappe Özgür Yankaya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesli tükenme tehlikesindeki Anadolu sırtlanı vurularak öldürülmüş halde bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:45:19. #1.15#
title