Nesli tükenme tehlikesindeki Anadolu sırtlanı vurularak öldürülmüş halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili Anadolu sırtlanı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Doğada nesli tükenmesi tehlikesi altında bulunan ve en nadir görülen hayvan ırklarından biri olan çizgili Anadolu sırtlanı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Karadağ Mahallesi yakınlarında tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yol kenarında bulunan çizgili Anadolu sırtlanını gören vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri intikal etti. Ekipler, sırtlanın karın bölgesinden tüfekle vurulmuş olduğunu tespit etti.

Yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, herhangi bir ize ya da görgü tanığına rastlanamadığını ve konu ile ilgili incelemenin devam ettiğini vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı