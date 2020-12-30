Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi
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Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi

30.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:38

Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi

TOKAT - Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde tarım müdürlüğü su ürünleri ekipleri avlanma yasağı dolayısı ile alabalıkların doğal yaşam alanında denetim yaptı. Almus Barajının altında bulunan Harami Yaylasından geçen ırmakta yaklaşık 200 metre uzunluğunda sahibi belli olmayan uzatma ağı tespit edildi. Kıyıya çekilen ağda nesli tükenme tehlikesinde bulunan, yılın 12 ayı avlanması yasak olan siyah benekli alabalık (salmo trutta abanticus) çıktı. İki balıktan birisinin öldüğünü tespit eden görevliler, diğer balığın hayatta kalması için yoğun çaba gösterdi. Ağa takılı kalması nedeni ile ölmek üzere olan balığı bir süre ekipler suda ellerinde tutarak hareket ettirmeye çalıştı. Kendine gelen balık doğal yaşam alanına bırakıldı. Telef olan balığı inceleyen su ürünleri ekipleri balığın yumurta bıraktığı dönemde olduğunu belirledi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri endemik olan türlerin yok olmaması için av yasağına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi
Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi
Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi
Nesli tükenme tehlikesinde, son anda bir tanesi kurtarılabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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