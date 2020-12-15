Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
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Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı

15.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:07

Konya'da otoyol kenarında satıcılık yapan esnaf, yol kenarında bulduğu yaralı saka kuşunun bakımını üstlendi.

Konya'da otoyol kenarında satıcılık yapan esnaf, yol kenarında bulduğu yaralı saka kuşunun bakımını üstlendi.

Seydişehir-Konya kara yolunun 70. kilometresinde bal ve çay satışı yapan Yusuf Öztürk, işine giderken yol kenarında gördüğü başından yaralı kuşun uçamadığını fark etti.

Neslinin tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında olan yaralı sakaya sahip çıkan Öztürk, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakmak üzere kuşu beslemeye başladı.

Doğal yaşamından mahrum beslemeye alınan yabani hayvanların hayatını sürdüremediğine dikkati çeken Öztürk, "Bu evcil bir kuş değil. Yaralı olduğunu görünce su ve ekmek ufağı vereyim diye aldım. Bıraksam başka hayvanlar yerdi. İyileşinceye kadar kutunun içinde bakıyım dedim. Bunu hapsedersek ölür. O yüzden iyileştikten sonra özgür hayatına bırakacağız. Çok güzel bir kuş." diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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