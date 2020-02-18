Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tunceli'de görüntülendi

18.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:28

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve korumaya alınan hayvanlardan vaşak, Tunceli'de bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vaşağı görüntüleyen Çağdaş Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bir çok yerinde yaban hayvanları ile karşılaştığını söyledi.

Daha önce vaşağı hiç bu kadar yakından görmediğini ifade eden Taşkın, "Köyden şehir merkezine arabamla gelirken, vaşak bir anda yol kenarında belirerek arabamın önüne çıktı. Ben de o anları cep telefonum ile çekmeye başladım." dedi.

Nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için hayvanı ürkütmek istemediğini dile getiren Taşkın, "İzlemeye ve kayıt etmeye devam ettim. Bir süre yolda yürüdükten sonra karanlıkta kayboldu. Çok güzel bir andı." diye konuştu.

Taşkın, yaban hayvanlarının ve doğanın korunması için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA