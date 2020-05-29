Nesli tükenen "yer yediuyurları" için seferberlik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nce, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç faresi "yer yediuyurları" için tür koruma eylem planı hazırlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nce, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç faresi "yer yediuyurları" için tür koruma eylem planı hazırlandı. Plan kapsamında kemirici tür yer yediuyuru (myomimus roachi) türünün barınmaları için kutu yuvalar ve bilgilendirme tabelaları hazırlandı. DKMP ekipleri, bilgilendirme tabelalarını ve yuvaları yer yediuyurunun yaşam alanları olan ağaçlara yerleştirdi ve afişleri çevre köylerdeki kahvelere astı. Köy sakinleri de türün korunması amacıyla bilgilendirildi. Yer yediuyurunun korunması amacıyla vatandaşların türü görmesi halinde DKMP Edirne Şubesi'ne bildirmesi istendi. Kaynak: AA