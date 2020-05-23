Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
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Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında bulunan kum zambaklarını doğal yaşam alanı olan Lara Sahili'nde koruma altına aldı.

Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
23.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:10

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında bulunan kum zambaklarını doğal yaşam alanı olan Lara Sahili'nde koruma altına aldı. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen kum zambakları Ağustos ve Eylül aylarında çiçeklenerek Lara plajlarına renk katacak.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın biyoçeşitliliğine de sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma altına aldı.TABELALARLA BİLGİLENDİRMELara Sahili'nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının etrafı iple ve tahta çitlerle çevrelendi. Zambaklara basılmasını ve zarar verilmesini engellemek amacıyla bilgilendirme tabelaları asıldı. Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanındasınız yazılı tabelalarda ayrıca kum zambaklarının tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu ve kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu anlatan bilgiler yer alıyor.

Nergisgiller familyasından soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları Ağustos, Eylül aylarında çiçeklenerek Lara plajlarına renk katacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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