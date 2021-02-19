Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü

19.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:48
Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi" kapsamında deltada uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Sibirya kazı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi" kapsamında deltada uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Sibirya kazı tespit edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa "Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi"nin yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında deltada biyoçeşitliliğin belirlendiğine ve kuş türlerinin yeniden kayıt altına alındığına işaret eden Demir, "Araştırmalar kapsamında gerçekleştirilen izleme çalışmaları sırasında Kızılırmak Deltası'nda uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan, statüsü 'hassas' olan Sibirya kazı tespit edildi. En son 2006 yılında deltada bir birey olarak kayda alınan Sibirya kazı, ülkemizde kış aylarında nadir görülen kaz türlerindendir." dedi.

Küresel ölçekte soyu tehlike altındaki Sibirya kazının Sibirya bölgesinde kutup çizgisinin kuzeyinde ürediğini anlatan Demir, "Kuzeyde sert geçen kışlarda ülkemizde görülür. Kırmızı siyah beyaz renk tüyleri ile çarpıcı bir görünüme sahip olan Sibirya kazı, ülkemizde koruma altındadır ve avı yasaktır. Genellikle 1-2 birey halinde görülen Sibirya kazları, Kızılırmak Deltası'ndaki çalışmada 6 birey olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

Deltada pufla ördeği ve büyük örümcek kuşu da tespit edildi

Demir, Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında alan için nadir bir tür olan pufla ördeği ile büyük örümcek kuşunun da ocak ayında kaydedildiğine dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra alanda 16 ak pelikan, 25 turna gözlendi. Turnalar daha önceki yıllarda sadece kasım ayı sonlarına alanda kalırken, bu sene kış boyunca alanda değişik sayılarda gözlemlenmiştir. Geçen yıldan bu yana devam eden biyoçeşitlilik izleme çalışması her daim yeni türlerin alandaki dağılım durumu, bolluğu, mevsimsel görünme durumları ile ilgili yeni kayıtlar alınmasına vesile olmaktadır." diye konuştu.

Demir, Kızılırmak Deltası'nda yürütülen çalışmalardan güzel sonuçlar alındığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Aykut Kocaman Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Uefa Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:01:13. #1.15#
title