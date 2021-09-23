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Nesli tehlike altındaki küçük akbabalar Sarıkamış'ta da ürüyor

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Nesli tehlike altındaki küçük akbabalar Sarıkamış'ta da ürüyor

Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğu bilinen nesli tehlike altındaki küçük akbabaların, Ani Antik Kenti ile Arpaçay Kanyonu'nun dışında Sarıkamış ilçesinde de ürediği tespit edildi.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğu bilinen nesli tehlike altındaki küçük akbabaların, Ani Antik Kenti ile Arpaçay Kanyonu'nun dışında Sarıkamış ilçesinde de ürediği tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği koordinatörlüğünde bir süre önce Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğu belirtilen küçük akbabalarla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu, yaklaşık 4 yıl önce, nesli tehlike altında olan küçük akbabaların ilçede birkaç yuva yaptığı anlaşıldı.

Devam eden titiz çalışmalarla küçük akbabaların yuvasındaki bir yavru, görevlilerce ilçeye bağlı Sırataşlar köyündeki kayalıklarda yer alan bir yuvada görüntülendi.

Küçük akbabaların yuvalarında büyütmeye çalıştığı yavru akbaba, koruma altındaki bu türün bölgede üremeyi sürdürdüğünü göstermesi dolayısıyla görevliler arasında sevinçle karşılandı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, nesli tehlike altındaki küçük akbabaların Sarıkamış'ta ürediğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çoban, Kars'ta daha önceden küçük akbabanın "Medeniyetler Beşiği" olarak bilinen Ani Antik Kenti ile Arpaçay Kanyonu'n da ürediklerini bildiklerini, Sarıkamış'ta da yuvalarını tespit ettiklerini ancak yavrularını görüntüleyemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya çapında nesli tehlike altında olan küçük akbaba türünün Türkiye'deki üreme durumu yavaş yavaş yükseliyor. Biz daha şanslıyız, Sarıkamış da küçük akbabaların üreme yerlerinden biri. Burada görüntülenen yavru, akbabaların üreme başarısını da gösteriyor. Umarım bu yavru daha da büyür, uçacak boyuta gelir ve göçüne devam edebilir. Küçük akbabalar, dünya çapında nesli tehlikede olduğu için iyi korunan, iyi takip edilen bir tür. Yuvayı, düzenli olarak takip ederek, yuvada üreme başarısını, yuvadaki bireylerin sayısını, yuvanın bir koloni haline gelip gelmeyeceğini takip ediyoruz."

Binlerce kilometre mesafeyi katedip Türkiye'ye geliyorlar

Küçük akbabalar, kışı Afrika'da geçirdikten sonra mart ayında üremek için binlerce kilometre mesafeyi katederek Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye geliyor.

İlkbahar ve yazı geçirdikleri bu bölgelerde üreyen akbabalar, büyüyen yavruları ile eylül ayı sonunda tekrar kışı geçirmek üzere Afrika'ya göç ediyor.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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