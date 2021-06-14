AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
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AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesi marinasında tekneler arasında yüzüp su altında dinlenen Akdeniz fokunu görenler, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Antalya'nın Kaş ilçesi marinasında tekneler arasında yüzüp su altında dinlenen Akdeniz fokunu görenler, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri, broveli dalış eğitmeni Erkun Tanyar tarafından Kaş'ta görüntülendi. Özellikle Antalya falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanına girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarından, dünya üzerinde 750 kadar birey yaşıyor. Bunların 110'u ise Türkiye kıyılarında yaşıyor.

AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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