Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
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Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AFYONKARAHİSAR'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbaba, ölü bulundu.

AFYONKARAHİSAR'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbaba, ölü bulundu. Kara akbabaların, yırtıcıları öldürmek için çevreye atıldığı değerlendirilen zehirli etleri yemesi sonucu öldüğü belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Üçlerkayası Keçili mevkiinde, IUCN'nin kırmızı listesinde yer alan, nesli tehlike altında ve koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi 7 bireyin, kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce yırtıcıları öldürmek amacıyla atıldığı değerlendirilen zehirli etleri tüketerek öldüğü belirlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen kara akbabalar üzerinde inceleme başlatıldı.

'ÇEVREYE ATILAN ZEHİRLİ ETLER AKBABALARI YOK ETMEKTEDİR'

Konuyla ilgili AKÜREM'den yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaşın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine haberdar olduğumuz vakada, yaptığımız incelemelerde hızlı etki gösteren, güçlü bir rodentisit (fare zehri) kullanıldığını tahmin ediyoruz. Zehrin ayrıntısı Etlik Araştırma Enstitüsü'ne göndereceğimiz numunelerden tespit edilecektir. Yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen ve ekolojik sağlığın sürdürülebilirliğini destekleyen akbabaların koruma altında olmalarına rağmen yaşanan bu vahşet, hem büyük bir insanlık ayıbı hem de tükenme tehlikesi altındaki popülasyona vurulan büyük bir darbedir. Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri öldürmek amacı ile çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir. Benzer toplu ölüm vakalarına daha önce ilimizin önemli yaban hayatı koruma alanlarından olan Akdağ'da da rastlanmıştır. 200 metrekarelik bir alanda çiftler halinde ölüleri bulunan akbabaların üreme sezonundaki kayıpları, yuvalarda kalan yumurtaları aklımıza getirmekte ve acımızı katlayarak artırmaktadır" denildi.

'HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI OLAN AĞIR BİR SUÇ'

Yaban hayvanlarının yaşadığı doğal alanlarda, hayvan yetiştiriciliği yapan duyarsız kişilerin gerekli önlemleri alarak hayvan sürülerini korumak yerine, yırtıcı memelileri zehirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmalarının insanlık suçu olmasının yanı sıra Kara Avcılığı Kanunu'nun 24. maddesine göre 1- 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası olan ağır bir suç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu tür vakalar ile yeniden karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınmalı, bu olayın fail ya da failleri de bulunarak cezalandırılmalıdır. Doğa ve yaban hayatı insan memnuniyetine feda edilemeyecek kadar değerli, yok oluşu ise geri döndürülemeyecek kadar tehlikelidir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ
Son dakika haber... AFYON KORUMA ALTINDAKİ 7 KARA AKBABA, DOĞAYA ATILAN ZEHİRLİ ETLERİ YİYİP, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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