'Nesl-i şahane' projesinin tanıtımı yapıldı
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'Nesl-i şahane' projesinin tanıtımı yapıldı

'Nesl-i şahane' projesinin tanıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesinin hazırlamış olduğu 'Nesl-i şahane' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesinin hazırlamış olduğu 'Nesl-i şahane' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Kahvaltı ikramı sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, Yeşilay olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bağımlılıkla mücadeleye hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Daha sonra konuşan Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel ise 'Nesl-i şahane' projesi hakkında bilgi verdi.

Özöncel, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açmış olduğu Gençlik Projeleri Destek Programına 1 Ağustos 2020 tarihinde başvuruda bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz proje onaylanmış olup 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle 1 yıl boyunca yerelde uygulanacak olan, 12- 29 yaş arası çocuk ve gençlere fayda sağlayacak birçok farkındalık eğitimleri ve gönüllülük faaliyetlerini kapsamaktadır. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal uyum, yaşam becerileri ve bağımlılıklar alanında eğitimleri verilmesi ve hedef grubun okul dışı zamanlarını değerlendirebileceği ve sosyal gelişimlerini destekleyecek bir alanın proje bünyesinde oluşturulması planlanmaktadır. Bağımlılığa sebep olacak her türlü etkeni önceden farkındalık oluşturacak şekilde tedbirler alınarak bağımlılığın zararlarını toplumun her kesimine anlatarak sağlıklı birey sağlıklı toplum oluşumuna katkı sunulması böylelikle hedef kitle üzerinde oluşturulacak somut etkilerin devam ettirilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında farkındalık oluşturmaya ve gençleri bağımlılık konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Proje kapsamında farkındalık çalışmaları, atölye çalışmaları (satranç, ebru, hat, gitar, bağlama, ney, işaret dili, bilgisayar, tenis gibi benzeri kurslar), Geziler (Diyarbakır, Mardin ve Nemrut Dağı), piknik, uçurtma şenliği, gençlik konseri, doğa yürüyüşü ve konferanslar düzenlenecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

'Nesl-i şahane' projesinin tanıtımı yapıldı
'Nesl-i şahane' projesinin tanıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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