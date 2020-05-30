Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları çıktı Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de de nadir görülen kara leyleklerin Bilecik'teki yuvaları dünyaya gelen yavrularla şenlendi.

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de de nadir görülen kara leyleklerin Bilecik'teki yuvaları dünyaya gelen yavrularla şenlendi.

Bilecik'te geçen yıl ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leylekler baharın gelmesi ile birlikte Söğüt'teki Hankaya Mesire alanındaki evlerine geçtiğimizde aylarda dönmüşlerdi. Diğer leylek türleri gibi kalabalık ortamda sürüler halinde bulunmayan ve kayalık alanlarda yuvalanan kara leylekler dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor.

Leyleklerin gelişi fotoğraf makinesi ile görüntüleyen Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm Grubu üyelerinden Mehmet Çam, bu seferde kara leylekleri yavruları ile birlikte görüntüledi. Kara leyleklerin yavrularını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çam, "Kara leyleklerin genellikle Afrika'da yaşadığını Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye geldiklerini ve nesli tükenmekte olduklarını biliyoruz. Bu kuş türü diğer türler gibi sürüler gruplar halinde durmuyor, sürekli kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanıyorlar. Geçtiğimiz aylarda yuvarına dönen kara leylekleri görüntülemek bizlere nasip oldu. Bugünde yavruları ile birlikte görmek bizleri çok heyecanlandırdı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA