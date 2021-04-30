Nesibe Aydın seriyi eşitledi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'a 68-58 yenildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'a 68-58 yenildi. Seride durum 2-2'ye geldi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işik, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina xxx 13, Merve xxx 15, Büşra x 3, Peddy xxx 21, Hebard xx 8, Hülya xx 8, Simon x
Başantrenör: Erman Okerman
Galatasaray: Meltem x 2, Pelin xx 11, Epiphanny Prince xx 10, Steinberga xx 8, Russell xx 13, Asena xx 5, Miray x, Cansu x, Sude x, Holingsworth xx 9, Hruscakova x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 17-12 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 32-29 (Nesibe Aydın lehine)
3. Periyot: 49-48 (Nesibe Aydın lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı