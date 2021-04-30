Nesibe Aydın seriyi eşitledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nesibe Aydın seriyi eşitledi

Nesibe Aydın seriyi eşitledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'a 68-58 yenildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'a 68-58 yenildi. Seride durum 2-2'ye geldi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işik, Yiğit Gönültaş

Nesibe Aydın: Snytsina xxx 13, Merve xxx 15, Büşra x 3, Peddy xxx 21, Hebard xx 8, Hülya xx 8, Simon x

Başantrenör: Erman Okerman

Galatasaray: Meltem x 2, Pelin xx 11, Epiphanny Prince xx 10, Steinberga xx 8, Russell xx 13, Asena xx 5, Miray x, Cansu x, Sude x, Holingsworth xx 9, Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 17-12 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 32-29 (Nesibe Aydın lehine)

3. Periyot: 49-48 (Nesibe Aydın lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Özcan Deniz Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nesibe Aydın seriyi eşitledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:10:28. #1.14#

title