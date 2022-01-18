Nesibe Aydın, Olympiakos'u konuk edecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
ANKARA (AA) - Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Ankara'daki TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
İlk maçta Olympiakos'u 83-79 yenen Nesibe Aydın, Yunanistan'dan avantajlı skorla dönmüştü.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri