Nesibe Aydın, Olympiakos'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nesibe Aydın, Olympiakos'u konuk edecek

Nesibe Aydın, Olympiakos'u konuk edecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

ANKARA (AA) - Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Ankara'daki TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

İlk maçta Olympiakos'u 83-79 yenen Nesibe Aydın, Yunanistan'dan avantajlı skorla dönmüştü.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Yunanistan, basketbol, Ankara, Aydın, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title