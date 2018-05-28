Nesibe Aydın Okulları'nın Yeni Projesi Gaziantep'te

İnşaatı yeni başlayan Nesibe Aydın Gaziantep kampüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek.

1984 yılından bugüne, başarı ve disiplin odaklı eğitim anlayışıyla öne çıkan Nesibe Aydın Okulları, yeni projesini Gaziantep'te gerçekleştiriyor. Titizlikle hazırlanmış mimarisi ve tam donanımlı binaları ile inşaatı geçtiğimiz hafta başlayan Nesibe Aydın Gaziantep kampüsü, Prime Mall (15 Temmuz Mahallesi) bölgesinde yer alıyor. İnşaatı 2019 Mart ayında tamamlanacak olan kampüs, 60 derslik, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphaneler, laboratuvarlar ve diğer açık ve kapalı alanlarla birlikte 15 bin 600 metre kare kapalı, yaklaşık 10 bin metre kare açık alana sahip olacak. Bin 200 öğrenci kapasiteli okulun bünyesinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi yer alacak. 2019-20 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek olan okul, hem merkezi bir noktada bulunması, hem de güçlü öğretmen kadrosu ile Gaziantep'te fark yaratma iddiası taşıyor.

Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, kurumun şu anda Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli ve Antalya'da 9 ayrı tesiste, 5 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, "7 öğrenci başına, 1 eğitimcinin düştüğü muazzam bir oran ile eğitim alanında mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her yıl üniversite sınavlarında elde ettiğimiz Türkiye dereceleri, kursa ya da özel derse ihtiyaç bırakmayan sınavlara hazırlık modelimiz, üç öğrencimizden birinin lisanslı sporcu olarak yetişmesini sağlayan spora öncelik veren politikamız, kurumumuzun IB-DP, IB-PYP ve Cambridge gibi dünyanın sayılı diploma programlarına akredite olması gibi birçok husus, okullarımıza olan ilgiyi çok yüksek seviyeye taşımıştır. Her ne kadar okullarımıza olan talep çok yüksek olsa da, Nesibe Aydın Okulları'nda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, okulumuzun baraj puanını yakalaması, Nesibe Aydın disiplinini ve çalışma temposunu içselleştirmesi gerekmektedir. Ek olarak, okullarımızda yetişen öğrencilerimiz, akademik olarak güçlü yetiştikleri gibi kültürel ve sanatsal boyutlarda da çok yönlü yetişmektedirler. Hızla küreselleşen dünyamızda uluslararası rekabet gücü elde edebilmeleri için, öğrencilerimizin okuyan, araştıran, sorgulayan ve nihayetinde üreten bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA