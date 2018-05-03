Nesibe Aydın Okulları Gaziantep Kampüsü Protokolü İmzalandı

Nesibe Aydın Okulları Gaziantep Kampüsü protokolü, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları ve iş adamı Murat Çıplak arasında imzalandı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Gölbaşı Kampüsünde gerçekleşen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın, amaçlarının öncelikli olarak Nesibe Aydın markasını, eğitimdeki yüksek başarısını Gaziantep'te de gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Gaziantep'te bunu yapmamızın en önemli nedenlerinden biri Gaziantep halkının eğitim öğretime verdiği önemdir. Biz de Nesibe Aydın Okullarının sistemini ve eğitim modelini ilk, orta ve lise öğrencilerine aktarmak istiyoruz." dedi.

Gaziantepli iş adamı Çıplak ise akademisyen Dr. Bilal Çıplak ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini ifade etti.

Çıplak, okulun aynı zamanda imkanı olmayan aileler için de bir eğitim yuvası olacağını ve mevzuatta yüzde 3 olarak tanımlanan ücretsiz öğrenci kontenjanının fiilen yüzde 10 olarak uygulanacağını kaydederek, bu kontenjanın en az yarısının şehit ve gazi ailelerine ayrılacağını söyledi.

Kampüsün bin 200 öğrenciye hizmet vereceği bildirildi.