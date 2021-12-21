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Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC'i ağırlayacak

Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC'i ağırlayacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'i konuk edecek.

AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'i konuk edecek.

TOBB ETÜ'de oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Başkent temsilcisi ilk maçında deplasmanda NKA Universitas PEAC'ı 71-68 yenmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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