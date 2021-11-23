Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Neve David Ramla'yı ağırlayacak - Haberler Spor
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Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Neve David Ramla'yı ağırlayacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Neve David Ramla'yı ağırlayacak

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail ekibi Neve David Ramla'yı konuk edecek.

AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail ekibi Neve David Ramla'yı konuk edecek.

TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Nesibe Aydın, 7 puanla ilk sırada yer alırken, İsrail temsilcisi ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Nesibe Aydın, sezonun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Neve David Ramla'yı 79-64 mağlup etmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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