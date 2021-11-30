Nesibe Aydın, FIBA Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC'ı ağırlayacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek.
AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek.
TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 9 puanla ilk sırada yer alan Nesibe Aydın, bir üst tura çıkmayı garantiledi. Macaristan temsilcisi ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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