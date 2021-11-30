Nesibe Aydın, FIBA Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC'ı ağırlayacak

AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek.

TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 9 puanla ilk sırada yer alan Nesibe Aydın, bir üst tura çıkmayı garantiledi. Macaristan temsilcisi ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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