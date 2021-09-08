Nesibe Aydın Basketbol Takımı Euro Cup öncesi minik taraftarlarla buluştu

Bu sene Euro Cup'a katılma hakkı kazanan Nesibe Aydın Basketbol Takımı, okulda öğrencilerle buluştu.

Bu sene Euro Cup'a katılma hakkı kazanan Nesibe Aydın Basketbol Takımı, okulda öğrencilerle buluştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonunu 3'üncü sırada tamamlayan Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, önümüzdeki sezon Euro Cup'a katılma hakkı kazandı. Türkiye'yi Euro Cup'ta temsil edecek ekip, Ankara'da bir okulda öğrencilerle buluşarak onların sorularını yanıtladı. Hedeflerinin Euro Cup şampiyonluğu olduğunu belirten takım üyeleri program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çeyrek Final görmek istiyoruz"

Nesibe Aydın Basketbol Takımı'nın geçen seneki mücadelesini Avrupa Kupası'nda da hedeflediklerini aktaran Nesibe Aydın Okulları Başkanı Mirkan Aydın, "Geçen sene takımımız hakikaten iyi bir mücadele verdi. Salgınla ilgili koşullar bizi zorlamıştı ama biz hem kurumumuzun kültürü itibariyle hem de spora bakış açımız itibariyle çok çalışan en disiplinli olan takım olma hedefindeydik. Bu sene de o kültürümüzü devam ettirmek işitiyoruz. Disiplinli, koşan, çalışan, mücadele eden en iyisi için zorlayan takım görüntümüzü sürekli sahada görmek istiyoruz. Bu sene iki kulvarda yarışacağız. Türkiye'de lig ve federasyon kupasının peşinde olacağız. Hem de bu sene ilk kez deneyimleyeceğimiz Euro Cup mücadelesi içinde olacağız. İkisinde de amacımız üst sıralarda olmak. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Bu tabii ki geniş bir kadro altyapısı gerektiriyor. Bizi bu hedefimize taşıyacak sporcularla da anlaşmalarımızı yaptık. Yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içinde hazırlık maçlarına da başlayacağız. Çeyrek Final görmek istiyoruz. Daha üst seviyelere de neden olmasın. İlk kez deneyimleyeceğimiz için iddialı konuşmak istemiyorum. Devam eden sezonlarda gerek Euro Cup gerekse Euro Lig olsun öncelikle oralarda yer almak sonrasında da Türkiye'yi başarıyla temsil edecek bir kulüp olmayı istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu sene hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmanın farkında olduklarını belirten Nesibe Aydın Basketbol Takımı Antrenörü Erman Okerman, "Bu sene bizi daha zor bir sezon bekleyecek. İster istemez bizim karşımıza çıkan tüm rakipler geçen senenin üçüncüsü ile oynadığını bilerek çıkacaklar sahaya. Geçen seneki Türkiye Ligi bambaşkaydı, bu seneki lig bambaşka. Bence bu sene bizi daha zor bir Türkiye Ligi bekliyor. Bunun yanı sıra Avrupa Kupası hedefimiz de var. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece Avrupa Kupasını düşünemeyiz, Türkiye Ligi ile ikisini beraber götürmek zorundayız. Avrupa'da oynamak zaman zaman Türkiye Ligi'nde zorlandığımız günlere neden olacaktır. Bizde ona göre kadro kurduk. Ümit ediyorum geçen seneki başarımızın üzerine koyarak herkesi şaşırtan bir başarıyı elde etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Geçen seneki başarılı grafiği devam ettirmek istediklerini aktaran takım kaptanı Merve Uygül, "Geçen sene çok başarılı bir grafik çizmiştik. Şimdi Türkiye Ligi'nde geçen sene çizdiğimiz başarılı grafiğin altında kalmamak istiyoruz. Üzerine daha fazla başarı koymak istiyoruz. Bunun yanında da Nesibe Aydın Basketbol Kulübünü en iyi şekilde temsil edip Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı