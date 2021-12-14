Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC ile karşılaşacak

Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC ile karşılaşacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına konuk olacak.

AYDIN (AA) - Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına konuk olacak.

Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.

Başkent ekibi, gruptaki maçlarda rakibine deplasmanda 78-66 yenilmiş, Ankara'daki maçı ise 96-62 kazanmıştı. Başkent temsilcisi D Grubu'nu lider bitirerek son 32'ye yükselmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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