Neshe Latin Amerika gündeminde
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Neshe Latin Amerika gündeminde

Hürriyet - Haberler | Magazin
Neshe Latin Amerika gündeminde

Kolombiya'nın en önemli kanallarından 'Canal RCN' Cali y el Dandee, Juanes, Bad Gyal, Mon Laferte gibi önemli sanatçıların yanında NESHE ve 'Hijo de la Noche'ye yer verdi.

Kolombiya'nın en önemli kanallarından 'Canal RCN' Cali y el Dandee, Juanes, Bad Gyal, Mon Laferte gibi önemli sanatçıların yanında NESHE ve 'Hijo de la Noche'ye yer verdi. Kolombiya'nın en ünlü radyosu 'RCN' başta olmak üzere, Peru ve Meksika'da da radyo programlarında özel konuk olarak ağırlanan NESHE, akıcı ispanyolcası ile de büyük takdir topladı.

Kaynak: Hürriyet

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