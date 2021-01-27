Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te

27.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:19
Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te

Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş Ferdi Özbeğen ve Neşet Ertaş unutulmaz eserleriyle TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş Ferdi Özbeğen ve Neşet Ertaş unutulmaz eserleriyle TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen vefatının 8. yılında çok özel besteleriyle, usta sanatçı Neşet Ertaş ise Rumeli Hisarı'nda verdiği dev konserle TRT Müzik ekranlarında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

"Ferdi Özbeğen Anısına"

Sanatçının akıllarda yer eden romantik şarkılarının yer alacağı "Ferdi Özbeğen Anısına" programı 28 Ocak Perşembe saat 13.00'te yayınlanacak.

Büyük ustanın unutulmaz türküleri

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Rumeli Hisarı'nda verdiği unutulmaz konser de izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için TRT Müzik ekranında olacak.

Neşet Ertaş'ın geçmişten bugüne en sevilen türkülerini seslendirdiği bu dev konser, 29 Ocak Cuma saat 23.45'te TRT Müzik ekranında buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Engin Akyürek Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:38:34. #1.15#
title