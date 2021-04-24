Neşet Ertaş türküleri orkestra yorumuyla bu akşam TRT Müzik'te müzikseverlerle buluşacak

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın beğeniyle dinlenilen türküleri, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın beğeniyle dinlenilen türküleri, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından seslendirilecek.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş'ın birbirinden değerli eserleri, orkestra yorumuyla TRT Müzik ekranlarında canlı yayınla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Serdar Yalçın yönetiminde gerçekleşecek konser programında, "Gönül Dağı", "Ah Yalan Dünya", "Ahirim Sensin", "Al Elma Boyanır mı" ve "Dane Dane Benleri" gibi eserler yer alıyor.

"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" adlı konser, bu akşam saat 20.30'da TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı