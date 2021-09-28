Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu - Haberler
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Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Yerel

- Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu Kırşehir'de, 21 bin metrekare alana sahip merhum bozlak ustası Neşet Ertaş adına 2017 yılında yapılan Kültür ve Sanat Merkezi, şehirde kültürel etkinliklerin adeta kalbinin attığı tek merkez oldu.

KIRŞEHİR (İHA) - - Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 21 bin metrekare alana sahip merhum bozlak ustası Neşet Ertaş adına 2017 yılında yapılan Kültür ve Sanat Merkezi, şehirde kültürel etkinliklerin adeta kalbinin attığı tek merkez oldu.

Kırşehir'de sadece 2017 yılından 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 115 bin kişinin faydalandığı alan merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın görsellerinin yer aldığı alan ile misafirlerini karşılıyor. Kültür Merkezi içerisinde çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi alanlarının yanı sıra dernek odaları, kurs odaları, basın müzesi alanı, kütüphane, yönetim birimlerini barındırıyor.

"Yılda 100 bin üzerinde kişi ağırlıyor"

Kırşehir'de, kültürün kalbi olan merkezin yılda ortalama 100 bin kişi ağırladığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, 2017 yılında faaliyete geçti. Şehirde sanat ve kültürün de merkezi olmuştur" dedi. Araz, "Yılda 100 binin üzerinde vatandaş çeşitli vesilelerle Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etmektedir. Tiyatrolar, konserler, paneller ile birlikte kültür merkezi bünyesinde bulunan atölye faaliyetlerinden de faydalanılmaktadır. Halk Merkezi ile birlikte de kurslar verilmekte. El sanatları ve müziğin her dalı, Kur'an eğitimi, İngilizce eğitimi, işaret dili eğitimleri, filmografi, resim gibi birçok alanda şehirde yaşayan insanlara sanatsal ve kültürel alanda ev sahipliği yapmakta, bu güne kadar ise 500 bin üzerinde kişinin kullanımına sunuldu. Kırşehir Belediyesi olarak kültür ve sosyal faaliyetler aralıksız sürdürülecek" diye konuştu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu - Haberler
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