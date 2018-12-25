Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nden 150 Bin Kişi Faydalandı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açıldığı günden beri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nden 150 bin kişinin faydalandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazıl açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde devam eden kursları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Kentte önceden herhangi bir etkinlik olduğunda salonların yeterli gelmediğini hatırlatan Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ise yapılan etkinliklerde bine yakın insanın salonları rahatlıkla doldurduğunu dile getirdi.

Kültürün ve sanatın olmadığı bir şehrin ölü bir kent olduğunu ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezini projelendirip inşa ettiğimizde Kırşehir'e çok önemli katkılar sağlayacağından emindik. Buradan, açıldığı günden şuan kadar 150 bin kişi faydalanmış, 141 etkilin düzenlenmiş devam eden kurslarımızın sayısı 60'ı geçti. Bu bizim için son derece önemli bir rakam. Neşet Ertaş bizim önümüzde en güzel örneklerden bir tanesidir. Onun adını taşıyan Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi başta olmak üzere önemli hizmet vereceğiz. 10 yıldır bu şehri güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl yeni hayallere, yeni projeleri de gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA