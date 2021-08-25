Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat'a saldırı anı kamerada

Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat'a saldırı anı kamerada Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat'a komşusu saldırdı Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu' isimli eserine yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat, komşusunun saldırısına uğradı.

Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat'a saldırı anı kamerada

Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat'a komşusu saldırdı

İSTANBUL - Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu' isimli eserine yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat, komşusunun saldırısına uğradı. Polat'ın darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir sitede meydana geldi. İddialara göre, Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu' eserine yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat, ödül aldığı gece, oturduğu siteye dönmesinin sonrasında komşusu tarafından darp edildi. Polat'ın sosyal medyada sık sık paylaştığı çocuğa komşusu olan kadının 'sen Begüm'ü tanıdıktan sonra mendil satmamaya başladın, git mendil sat' demesi üzerine Polat'ın uyarmasıyla başlayan kavgada, Polat'ın erkek arkadaşı ile güvenlik görevlileri araya girdi. Yaşadığı saldırıyla şaşkına dönen Polat, darp raporu alarak komşusundan şikayetçi oldu. Davasının sonuna kadar takipçisi olduğu öğrenilen Polat, açtığı maddi ve manevi tazminat davasını kazandığı takdirde, alacağı tazminatı ihtiyacı olan çocukların okul masrafları için kullanacak.

"Yaşadığım tramvayı iyi dileklerle atlatıyorum"

Öte yandan olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Polat, "Saldırınca şok yaşadığım için hiç hareket bile edemedim. Beni gördüğünde selam veren biriydi, bu yüzden psikolojik olarak da şok içerisindeyim. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hatta hayvana, insana, doğaya şiddetin bu kadar yoğun olduğu dönemde, kadınının kadına yaptığı şiddet çok talihsiz. Bunu kınıyorum. Sevginin dünyayı iyileştireceğini düşünüyorum. Şiddetin bizi bir yere getirmeyeceğini düşünüyorum. Kadın kadına zarar vermemeli. Şiddetin olmadığı, sevginin kazandığı bir dönem diliyorum. Bu yaşadığım travmayı ancak iyi dileklerle atlatıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı