Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından 'Sen benimsin, ben seninim' türküsü için klip - Haberler
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Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından "Sen benimsin, ben seninim" türküsü için klip

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından

Kırşehir'deki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrenciler, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'a ait "Sen benimsin, ben seninim" türküsü için klip hazırladı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrenciler, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'a ait "Sen benimsin, ben seninim" türküsü için klip hazırladı.

Mezun öğrencilerin, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında enstrüman çalıp türküyü seslendirdiği görüntüleri kullanılarak Ertaş'ın vefatının 9. yılı anısına klip oluşturuldu.

Lise Müdürü Recep Tekinarslan, AA muhabirine, klipte mezun 13 öğrencinin yer aldığını belirterek, "Neşet Ertaş'ı anmak için çok güzel bir klip hazırladık. Yaklaşık 75 günlük bir çalışma oldu. Adını taşıyan lise olarak Neşet Ertaş'a yakışan bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz." dedi.

Klipte yer alan öğrencilerden Ezgi Aydın da "Neşet Ertaş ile aynı topraklarda yaşadığım için çok gururluyum. İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır, biz de Neşet Ertaş'a olan sevgimizi, ona olan vefamızı, ona ait olan türküyü seslendirerek gerçekleştirdik. Klibi bozkırı yansıtan, o ruhu hissettiren alanlarda çektik." diye konuştu.

Öğrencilerden Yasemin Koca da saz ve söz üstadı Ertaş'ın adını taşıyan okuldan mezun olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirterek, "Neşet Ertaş ustamızın ölüm yılı için video klip hazırladık. Bu çalışmada yer almak çok gurur vericiydi. Neşet Ertaş'ın geleneğini elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışacağız, onun türkülerini seslendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Klip, gün içinde sosyal medya hesaplarından beğeniye sunulacak.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından 'Sen benimsin, ben seninim' türküsü için klip - Haberler
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