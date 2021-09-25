Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma - Haberler
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Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Güncel
Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma

'BOZKIR'ın tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de ölümünün 9'uncu yıl dönümünde, mezarı başında anıldı.

KIRŞEHİR (DHA) - 'BOZKIR'ın tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de ölümünün 9'uncu yıl dönümünde, mezarı başında anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Vali Akın, "Büyük ozan Neşet Ertaş, gönül tellerine dokunan sesi ve mütevazı kişiliği ile büyük halk kitleleri tarafından sevilmiştir. Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir Neşet Ertaş. Babası ve ustası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettiren Ertaş, halk müziğine de yeni bir üslup katmıştır" dedi.

Çevre illerden gelenler de Neşet Ertaş'ın mezarına su döküp, dualar okudu.


Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma

Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma

Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Neşet Ertaş için 9'uncu ölüm yılında mezarı başında anma - Haberler
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