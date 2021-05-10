Neşet Ertaş'ı şarkıyla andı
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Neşet Ertaş'ı şarkıyla andı

Neşet Ertaş'ı şarkıyla andı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya platformu Tik Tok'ta paylaştığı videolarla tanınan müzisyen ve oyuncu Begüm Polat, iki yıldır üzerinde çalıştığı "Trabesk" albümünü beğeniye sundu.

Sosyal medya platformu Tik Tok'ta paylaştığı videolarla tanınan müzisyen ve oyuncu Begüm Polat, iki yıldır üzerinde çalıştığı "Trabesk" albümünü beğeniye sundu. Albümde Neşet Ertaş'ın "Doyulur mu?" türküsünü seslendiren Polat, büyük ilgi gördü.

Şarkıya klip de çeken Polat, klibinde ustayla özdeşleşen kasketi de takarak göğe selam yolladı. Genç şarkıcı, "Neşet Ertaş'ın vefatının 9'uncu yılında albüme bu şarkıyı koyarak hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de en büyük idolüm Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı saygıyla, sevgiyle hürmetle anmayı istedim. Çok iyi bir amaç ve niyetlerle bu yoldayım. YouTube trend videolar listesinde 1 numara da olmak inşallah nasip olur" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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