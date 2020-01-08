Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yeni binasına taşındı

08.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:36

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, yeni binasında eğitime başladı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin Bağbaşı yerleşkesindeki yeni binası tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

Bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, taşınma işleminin tamamlanmasının ardından yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin yeni binası ile daha kaliteli ve nitelikli işlere imza atacağını ifade etti.

Her zaman öğrenci odaklı yaklaşımda bulunduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"2012 yılında kurulan Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemizde ulusal ve yerel düzeyde sanatsal eğitim-öğretim sunmayı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemiz ile ülkemizin kültürel altyapısını güçlendirmek istiyoruz. Çünkü Kırşehir bu anlamda köklü bir geçmişe sahip. Hem şehrimizin hem de ülkemizin önemli bir değeri olan Neşet Ertaş'ın da adına yakışır işler yapmak istiyoruz. Bölgesel ve yerel düzeyde sanatsal ve bilimsel platformlarda öne çıkmak, sanata dair yeni değerler üretmek ve nitelikli bireyler yetiştirmek için eksiklerimizi hızla tamamladık."

Kaynak: AA