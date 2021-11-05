"Neşeli olsun" diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çiftinin "Neşeli bir hayatı olsun." temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya havalarını çaldırdıkları video sosyal medyada ilgi gördü.

Vartemel çifti özel bir hastane dünyaya gelen bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Bu sırada çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı. Yaşanan bu anın videosu, sosyal medya hesaplarında paylaşılması sonrası oldukça ilgi çekti.

-"Biz Trakya kızanıyız, oyun havaları olmazsa olmazımızdır"

Baba Levent Buğra Vartemel, AA muhabirine, müziğin, oyun havasının verdiği enerjiyle mutlu olması için bebeklerine davul dinlettiklerini söyledi. Vartemel, videonun çok güzel tepkiler aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim aklımızda aslında böyle bir şey yoktur. 'Spontane gelişti.' diyebiliriz. 'Ne yapabiliriz?' diye konuşunca böyle bir şey ortaya çıktı. Biz Trakya kızanıyız, Roman ve oyun havaları olmazsa olmazımızdır. Ahmet'e 'Al gel davulu.' dedik, çocuk doğdu bir ilk yapalım istedik. 'Çocuğumuz hayata ağlayarak başladı ama oynayarak devam etsin.' diye düşündük ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Evladımın inşallah neşeli bir hayatı olur."

Müzisyen Çelik de davul çalmayı çok sevdiğini ve sürekli çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Bebeğin de davul sesine güzel tepki verdiğini anlatan Çelik, "Bebeğe davul çaldık ve inanılmaz da güzel oldu. Bebek ağlayarak gözlerini açtı ama davulun sesiyle ağlaması bile durdu diyebilirim. Hastane yönetimi de bizlere çok teşekkür etti." diye konuştu.

Çelik, daha önce de hem paraşütte hem de deniz altında davul çalarak farklı gösterilere imza attığını belirtti.