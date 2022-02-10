Neşeli mezarlık | Romanya'da ölülerin daha farklı anıldığı yer

Ölüm çok hassas bir konu, özellikle geride kalanlar için. Ölen kişi hakkında şaka yapılmaz derler. Yoksa yapılır mı? Romanya'daki bir mezarlıkta, parlak mavi ahşap haçlar ve esprili mezar sözleri; dünyadaki diğer mezarlıklara kıyasla oldukça farklı bir görüntü oluşturuyor. Eşi benzeri olmayan bu mezarlık, ölen kişi hakkında olumlu bir atmosfer yaratıyor.

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