Neşeli Hayat ne zaman çekildi?
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Neşeli Hayat ne zaman çekildi?

Neşeli Hayat ne zaman çekildi?
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En sevilen filmlerden Neşeli Hayat hem sinemada hem de TV ekranında ilgiyle takip ediliyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Neşeli Hayat ne zaman çekildi?

Sinemada ve TV'de reyting rekorları kıran ve ilgiyle takip edilen Neşeli Hayat filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Neşeli Hayat ne zaman çekildi? Neşeli Hayat konusu ne?

NEŞELİ HAYAT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Neşeli Hayat, 27 Kasım 2009 tarihinde vizyona giren Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 2009 yapımı Türk filmi.

KONUSU

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!

OYUNCULAR

• Yılmaz Erdoğan (Rıza Şenyurt)

• Ersin Korkut (Yusuf Lokman Bal)

• Büşra Pekin (Ayla Şenyurt)

• Erdal Tosun (Sırrı)

• Cezmi Baskın (Lokmanın Kayınbabası Ali)

• Ayberk Atilla (Avukat)

• Tonguç Oksal (Tonguç)

• Burcu Gönder (Şermin)

• Salih Akgül

• Kemal Şengül

• Dursun Horasan

• Rıza Akın (Ahmet Bal)

• Caner Alkaya (Kahveci)

• Sinan Bengier (Duran)

• Fatma Murat

• Şahin Irmak (Serkan)

• Gülhan Tekin (Feride Bal)

• Metin Keçeci

• Nazmi Kahraman

• Oğuzhan Koç (Timur)

• İbrahim Büyükak (Aytekin)

• Murat Eken (Nihat)

• Ayça Erturan (Nilüfer)

• Eser Yenenler (Turgut)

• Emre Canpolat (Neşeli Hayat Satıcısı 1)

• Bülent Emrah Parlak (Cep Telefonu)

• Metin Yıldız (Çetin)

• Ümit Demircan

• Gözde Kansu (Anne)

• Ayşegül Akdemir (Neşeli Hayat Satıcısı 2)

• Pelin Öztekin (Pelin)

• Şevket Süha Tezel (Gültekin)

• Hamdi Kahraman

• Aydan Taş (Ajans Sekreteri)

• Zeynep Koçak (Oyuncakçıdaki Personel 2)

• Zeynep Ender

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