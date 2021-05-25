Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim? Neşeli Hayat konusu, oyuncuları ve Neşeli Hayat özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim? Neşeli Hayat konusu, oyuncuları ve Neşeli Hayat özeti!

Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim? Neşeli Hayat konusu, oyuncuları ve Neşeli Hayat özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Hayat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Hayat konusu, özeti ve Neşeli Hayat oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Hayat filminin detaylarrı…

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Hayat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Hayat konusu nedir, Neşeli Hayat oyuncuları kimler ve Neşeli Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Neşeli Hayat, kış aylarında İstinye Park ve Reşitpaşa mahallesi ile İstanbul'un çeşitli mekânlarında çekildi. Yılmaz Erdoğan'ın "küçük adamın, büyük hikâyesi" olarak tanımladığı filmde Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır. Bir kere Noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Rıza sonunda işi öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier, Rıza Akın

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi : 27 Kasım 2009 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Sibel Can Prens Harry Deniz Çakır
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim? Neşeli Hayat konusu, oyuncuları ve Neşeli Hayat özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 18:02:32. #1.15#

title