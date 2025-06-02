Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Hayat filmi ne zaman, nerede çekildi?

Neşeli Hayat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Hayat filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Hayat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Hayat konusu, özeti ve Neşeli Hayat oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Hayat filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Hayat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Hayat konusu nedir, Neşeli Hayat oyuncuları kimler ve Neşeli Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!

Filmin adı, Ömer Hayyam'ın şu dörtlüğünden esinlenilmiştir:

1. Yarım somunun var mı,

2. bir de küçücük evin,

3. kimsenin kulu kölesi değil misin,

4. en neşeli hayat senin.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yılmaz Erdoğan (Rıza Şenyurt)

• Ersin Korkut (Yusuf Lokman Bal)

• Büşra Pekin (Ayla Şenyurt)

• Erdal Tosun (Sırrı)

• Cezmi Baskın (Lokman'ın Kayınbabası Ali)

• Ayberk Atilla (Avukat)

• Tonguç Oksal (Tonguç)

• Burcu Gönder (Şermin)

• Salih Akgül

• Kemal Şengül

• Dursun Horasan

• Rıza Akın (Ahmet Bal)

• Caner Alkaya (Kahveci)

• Sinan Bengier (Duran)

• Fatma Murat

• Şahin Irmak (Serkan)

• Gülhan Tekin (Feride Bal)

• Metin Keçeci

• Nazmi Karaman

• Oğuzhan Koç (Timur)

• İbrahim Büyükak (Aytekin)

• Murat Eken (Nihat)

• Ayça Erturan (Nilüfer)

• Eser Yenenler (Turgut)

• Emre Canpolat (Neşeli Hayat Satıcısı 1)

• Bülent Emrah Parlak (Cep Telefonu)

• Metin Yıldız (Çetin)

• Ümit Demircan

• Gözde Kansu (Anne)

• Ayşegül Akdemir (Neşeli Hayat Satıcısı 2)

• Pelin Öztekin (Pelin)

• Şevket Süha Tezel (Gültekin)

• Hamdi Kahraman

• Aydan Taş (Ajans Sekreteri)

• Zeynep Koçak (Oyuncakçıdaki Personel 2)

• Zeynep Ender İge

NEŞELİ HAYAT FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Hayat filmi İstanbul'da çekildi. Neşeli Hayat filminin kış sahneleri İstinye Park'ta ve Reşitpaşa Mahallesi'nde çekilirken diğer sahnelerde İstanbul'da çekildi. Neşeli Hayat oyunu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut, Büşra Pekin ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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