Neşeli Hayat filmi konusu nedir? Neşeli Hayat oyuncuları ve Neşeli Hayat özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Hayat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Hayat konusu, özeti ve Neşeli Hayat oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Hayat filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Hayat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Hayat konusu nedir, Neşeli Hayat oyuncuları kimler ve Neşeli Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Neşeli Hayat, kış aylarında İstinye Park ve Reşitpaşa mahallesi ile İstanbul'un çeşitli mekânlarında çekildi. Yılmaz Erdoğan'ın "küçük adamın, büyük hikâyesi" olarak tanımladığı filmde Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır. Bir kere Noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Rıza sonunda işi öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir.

NEŞELİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier, Rıza Akın

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 27 Kasım 2009 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan