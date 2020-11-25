Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları ve Neşeli Günler özeti!
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Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları ve Neşeli Günler özeti!

25.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:51
Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları ve Neşeli Günler özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Günler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Günler konusu, özeti ve Neşeli Günler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Günler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Günler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Günler filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Günler konusu nedir, Neşeli Günler oyuncuları kimler ve Neşeli Günler özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Turşuculukla geçinen mutlu bir aile bir gün anne ve babanın arasında çıkan turşunun nasıl yapıldığı ile ilgili kavga sonucu ayrılırlar ve çocukları üçer üçer paylaşırlar.Uzun süre birbirleriyle görüşmezler ama yıllar sonra çocuklar büyür ve tesadüfen karşılaşır.Ve olaylar değişmeyen başlar

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Orhan Aksoy

Oyuncular: Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, İhsan Yüce

Tür: Komedi, Aile

Yapım Yılı: 1978

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1978 Cumartesi

Senaryo: Sadık Şendil

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