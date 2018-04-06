Neşe Özhaseki, Okuma Yazma Kursu Kursiyerlerini Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Okuma Yazma Seferberliğiyle Türkiye genelinde ilk sertifikaları alan kursiyerleri ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Kocasinan Belediyesi bünyesinde açılanokuma yazma kursunun ilk mezunlarını evlerinde ziyaret etti.

Neşe Özhaseki ve Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Mimarsinan Mahallesi'nde oturan 3 çocuk sahibi 42 yaşındaki Hediye Köşker'e misafir oldu. Keyifli sohbetlerin yaşandığı ziyarette Hediye Köşker, çeşitli nedenlerden dolayı okula hiç gitmediğini belirterek, "Okuma yazmayı öğrenmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurs sayesinde günlük hayatta hiç zorluk çekmeden işlerimi yapabiliyorum" dedi. Neşe Özhaseki ise Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Okuma Yazma Seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmaları, onların buradaki temsilcileri olarak bizlerde destekliyoruz. Okumak zaten bizim dinimizin emridir" diye konuştu. Fatma Çolakbayrakdar da okuma yazma seferberliği kapsamında kursiyerleri her fırsatta ziyaret edip, destek verdiklerini vurguladı.

Neşe Özhaseki ve Fatma Çolakbayrakdar'ın ikinci ziyaret adresi ise Mimarsinan Mahallesi'nde oturan 3 çocuk sahibi Songül Köybulan'ın evi oldu. Sıcak ve samimi bir havada geçen ziyarette Songül Köybulan, çocukluk isteğini yerine getirmek için okuma yazma kursuna başvurduğunu ifade ederek "Çocukluğumdan beri ilahi yazıp, ilahı okumak istiyordum. Nasip, kısmet bugüneymiş. Okuma yazma öğrendikten sonra günlük hayatım kolaylaştı" dedi. Misafirlerine zemzem suyu ikram edip, kurs boyunca kullandığı defteri gösteren Songül Köybulan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ev ziyaretlerinin ardından Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisinde Okuma Yazma kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Neşe Özhaseki ve Fatma Çolakbayrakdar, onları tebrik edip, sohbet etti. Neşe Özhaseki, Kocasinan Akademi'nin en yaşlı kursiyeri olan 86 yaşındaki Ayşe Demirel'in elini öperek, "Ayşe Teyze, öğrenmenin yaşı olmadığının en güzel örneğidir" dedi. Kursiyerlere başarılar dileyen Neşe Özhaseki, Sıfır Atık Projesinden de bahsederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin himayelerinde başlayan okuma yazma seferberliğini inşallah daha yaygın hale getireceğiz. Böylelikle ilimizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ile evlerde kağıt, pet şişe gibi ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlayıp, geri dönüşüme kazandıracağız. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Kağıtlar israf edilmeyince ağaçlar kesilmiyor ve enerjide tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Neşe Özhaseki 'ye sürpriz yapan Fatma Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Neşe Özhaseki'nin 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ederek, çiçek takdim etti. Neşe Özhaseki de yapılan sürprizden dolayı teşekkür etti.

Kursiyerlerle yakından ilgilenen Neşe Özhaseki ve Fatma Çolakbayrakdar, sonrasında dekoratif ev tekstili ve iğne oyası kursları ile kreşi de ziyaret etti. - KAYSERİ