Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı

16.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:49

Eskişehirli rölyef sanatçısı-eğitmen Neşe Kalınbacak'ın; Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Tepebaşı İlçe Başkanı olarak ataması yapıldı.



Kalınbacak; ulusal bir dernek olan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin Tepebaşı Ilçe Başkanlığına atanması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "KAMU DER Tepebaşı Ilçe Başkanlığına atanmaktan onur ve gurur duydum. Genel Merkezi Ankara'da bulunan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Baştuğ tarafından atamam yapıldı. Görevimi layıkıyla en güzel şekilde yapmaya çalışacağım. KAMU- DER olarak amacımız; Eskişehir'de üyelerimize, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve üyelerimizin daha çok sosyalleşmesini sağlamaktır. Ayrıca Eskişehir'de kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğiz. Projelerimiz arasında ise; 'Kanser Hastalarına, Rehabilitasyon Merkezi' açmak düşüncelerimizde var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA