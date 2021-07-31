Neriman Korkmaz yuvaya döndü

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji eski oyuncusu Neriman Korkmaz ile yeniden anlaştı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji eski oyuncusu Neriman Korkmaz ile yeniden anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigortashop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele edecek olan Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Koleji transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kuran turuncu siyahlı geçen sezon Antakya Belediyespor forması giyen eski oyuncusu Neriman Korkmaz'ı yeniden renklerine bağladı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Antakya Belediyespor voleybol takımında kiralık olarak forma giyen 1.55 boyundaki liberomuz Neriman Korkmaz düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Yeniden hoş geldin Neriman" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı