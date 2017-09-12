Neriman Anneye 99'uncu Yaş Günü Sürprizi
Kartepe Belediyesinin ödüllü projesi “Alo Evlat Hattı” Kartepe’deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların mutluluklarına vesile olmaya devam ediyor.
Kartepe Belediyesinin ödüllü projesi "Alo Evlat Hattı" Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların mutluluklarına vesile olmaya devam ediyor. İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Neriman Enginalp, 99'uncu yaş gününü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte kutladı.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in örnek teşkil eden ve ödüllü projesi "Alo Evlat Hattı" Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların mutluluklarına vesile olmaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi "Alo Evlat Hattı" ekibi İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden 99 yaşına giren Neriman Enginalp'e sürpriz doğum günü yaptı. Doğum gününe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı. Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı ekibini karşısında gören Neriman Enginalp'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, elinde pasta ile 99 yaşındaki Neriman Enginalp'e sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Üzülmez'i karşısında gören Neriman anne, 'oğlum' diyerek karşılık verdi. Neriman annenin elini öpen Belediye Başkanı Üzülmez, hayırlı seneler dileğinde bulundu. Neriman annenin mutluluğu gözlerinden okundu.
Neriman Enginalp, 40'lı yaşlarındaki fotoğrafını göstererek, geçmiş yıllardan bahsetti. "Edirnekapı'dan Topkapı'ya yürüyerek giderdim" diyen Neriman Enginalp, "Şimdi ise o yılları anıyorum. Sizlerden Allah razı olsun. İyilik yapan iyilik bulur. Belediye başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmet veriliyor. Her zaman sizlerin duacısıyım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dizlerimde kireçlenme olmasından dolayı yatağa bağlı kaldım. Yatmadığım hastane kalmadı. Fizik tedaviye gidiyorum. Allah sizlere sağlıklı ve uzun ömürler versin" dedi.
Yeni yaşından dolayı Neriman Enginalp'i tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "İnşallah 100'ncü yaşını da birlikte kutlarız Nermin anne" ifadelerini kullandı.
Neriman Enginalp, pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. - KOCAELİ