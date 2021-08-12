NERF Legends tüm platformlarda çıkış yapacak!

NERF Legends, oyunseverleri fütüristlik-bilimkurgu dünyasına götürmeye hazırlanıyor. GameMill Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı, oyun tüm platformlar için çıkış yapacak.

GameMill Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı, çapraz oynama destekli birinci şahıs nişancı oyunu NERF Legends sizi fütüristik-bilimkurgu dünyasına götürüyor. Burada robot düşmanlar ve patronlarla yüz yüze geliyorsunuz. Bir dizi benzersiz ve sürükleyici ortamın tadını çıkarırken zorlu düşmanları alt etmek zorundasınız. NERF becerilerinizi, NERF Efsanesi olmak için kullanın.

NERF Legends, Ekim ayında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch ve PC için çıkış yapacak.

NERF LEGENDS TANITIM YAZISI

Ana Özellikler

Fortress Siege, Jungle Trouble, Ragnarok ve Spaceport Blastoff gibi dünya dışı yerlerde geçiyor.

4v4 takım savaşları

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar

NERF LEGENDS TANITIM FRAGMANI