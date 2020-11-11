Nerelerde sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?
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Nerelerde sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?

11.11.2020 21:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:58

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede dikkat çeken sigara içme yasağı hakkında pek çok soru merak edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sigara içme yasağının detaylarından bahsetti. Peki sokakta nerelerde sigara içmek yasak? Sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokakta sigara içme yasağının detaylarını aktardı. Nerelerde sigara içmek yasak?

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI: NERELERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararda trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan korona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMUSAL ALANLARA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi göndermişti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde işlek cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilecek. Kararın, sigara içtiği için maskesini indiren kişiler nedeniyle alındığı açıklandı.

Nerelerde sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?

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